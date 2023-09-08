Атака по Сумах: постраждалих побільшало, з-під завалів витягли собаку (фото, відео)

На місці російської атаки пошкоджені понад 20 будинків. З-під руїн вдалося врятувати людей та собаку.

Внаслідок ракетного удару по Сумах вранці 8 вересня кількість постраждалих зросла до трьох людей. Двох із них, а також наляканого собаку, рятувальники витягли з-під завалів.

Про це повідомили у МВС України.

"Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент", – йдеться в заяві міністерства.

Там також показали фото і відео з місця ракетного удару. На кадрах видно суттєві руйнування житлових будинків та роботу на місці відповідних служб.

Окрім того, з-під завалів у Сумах було врятовано наляканого собаку.

На місці атаки зараз працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Ракетний удар по Сумах: в МВС виклали відео з місця атаки

Фото з місця ракетного удару по Сумах / Фото: Нацполіція

Фото з місця ракетного удару по Сумах / Фото: Нацполіція

Фото з місця ракетного удару по Сумах / Фото: Нацполіція

Фото з місця ракетного удару по Сумах / Фото: Нацполіція

Фото з місця ракетного удару по Сумах / Фото: Нацполіція

Фото з місця ракетного удару по Сумах / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону, де немає військових об’єктів. Пошкоджені будинки та автомобілі. Спершу повідомлялося про двох постраждалих літніх людей – чоловіка та жінку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетні удари по Кривому Рогу та Сумах! Новини 10:00 8 вересня

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