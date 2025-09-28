Атака по Україні 28 вересня: Польща підняла винищувачі

Винищувач / © Associated Press

Під час комбінованої масованої атаки на Україну Польща піднімала винищувачі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі (RSZ).

У повідомленні зазначили, що у польському повітряному просторі діє польська та союзницька авіація.

«Відповідно до чинних процедур, ОК Збройних Сил активував наявні в його розпорядженні сили та засоби. Чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий рівень бойової готовності», — йдеться у повідомленні.

У RSZ додали, що ці «дії мають превентивний характер» і покликані забезпечити безпеку повітряного простору і громадян Польщі, особливо наближених до «зон загрози».

Нагадаємо, сьогодні Росія влаштувала чергову атаку по Україні. Наразі відомо про наслідки у Києві та області, Запоріжжі. Неспокійно було і на Хмельниччині.