Атака по Україні 30 жовтня: Польща підняла авіацію

Польща та її союзники реагують на агресивні дії Росії проти України, піднімаючи винищувачі в повітря.

Польща підняла авіацію

Польща підняла авіацію / © Associated Press

Польська авіація розпочала операцію в своєму повітряному просторі через масований обстріл України аеробалістичними ракетами з боку РФ.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.

«Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі», — ідеться у повідомленні.

Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі наявні сили та ресурси, що є в його розпорядженні.

Нагадаємо, у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії через ворожу атаку.

