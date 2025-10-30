- Дата публікації
Атака по Україні 30 жовтня: Польща підняла авіацію
Польща та її союзники реагують на агресивні дії Росії проти України, піднімаючи винищувачі в повітря.
Польська авіація розпочала операцію в своєму повітряному просторі через масований обстріл України аеробалістичними ракетами з боку РФ.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.
«Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі», — ідеться у повідомленні.
Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі наявні сили та ресурси, що є в його розпорядженні.
Нагадаємо, у більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії через ворожу атаку.