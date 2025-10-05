Атака по Україні 5 жовтня: Польща підняла авіацію

Винищувач / © Reuters

Військово-повітряні сили Польщі та союзників по НАТО підняли авіацію у відповідь на масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 5 жовтня.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

«У повітрі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження перебувають у стані найвищої бойової готовності», — зазначили у відомстві.

У командуванні підкреслили, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, особливо поблизу районів, які межують із зоною потенційної загрози.

Наразі Оперативне командування ЗС Польщі продовжує стежити за ситуацією, а підпорядковані сили залишаються у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, в Івано-Франківську та Львові зрання лунають потужні вибухи.

Відомо, що частина Львова залишилася без світла.