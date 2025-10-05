ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2260
Час на прочитання
1 хв

Атака по Україні 5 жовтня: Польща підняла авіацію

Війська Польщі перебувають у стані повної готовності через російські удари по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Винищувач

Винищувач / © Reuters

Військово-повітряні сили Польщі та союзників по НАТО підняли авіацію у відповідь на масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 5 жовтня.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

«У повітрі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження перебувають у стані найвищої бойової готовності», — зазначили у відомстві.

У командуванні підкреслили, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, особливо поблизу районів, які межують із зоною потенційної загрози.

Наразі Оперативне командування ЗС Польщі продовжує стежити за ситуацією, а підпорядковані сили залишаються у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, в Івано-Франківську та Львові зрання лунають потужні вибухи.

Відомо, що частина Львова залишилася без світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
2260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie