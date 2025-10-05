- Дата публікації
Категорія
- Війна
Атака по Україні 5 жовтня: Польща підняла авіацію
Війська Польщі перебувають у стані повної готовності через російські удари по Україні.
Військово-повітряні сили Польщі та союзників по НАТО підняли авіацію у відповідь на масштабну комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 5 жовтня.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.
«У повітрі активно діють польські та союзницькі літаки, а наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційного спостереження перебувають у стані найвищої бойової готовності», — зазначили у відомстві.
У командуванні підкреслили, що такі дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору, особливо поблизу районів, які межують із зоною потенційної загрози.
Наразі Оперативне командування ЗС Польщі продовжує стежити за ситуацією, а підпорядковані сили залишаються у повній готовності до негайного реагування.
Нагадаємо, в Івано-Франківську та Львові зрання лунають потужні вибухи.
Відомо, що частина Львова залишилася без світла.