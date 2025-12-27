Атака по Україні: Польща підняла винищувачі

Винищувач / © Associated Press

Уночі, 27 грудня, Польща підняла в повітря військову авіацію на тлі загрози російської ракетної атаки по території України.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі Х.

«У зв’язку з активністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що авіація винищувачів Польщі «розпочала операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності».

Зазначається, що такі операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що перебувають під загрозою.

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили атаку по Україні. Повітряна тривога лунала у всіх регіонах. Гучно було в столиці та області. На Київщині постраждала цивільна людина, зафіксовані пошкодження житлових будинків, підприємств і об’єктів інфраструктури в кількох районах регіону.