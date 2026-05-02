Атака по Україні: російський дрон залетів до країни НАТО

"Шахед" / © Прес-служба уряду Молдови

Російський безпілотник під час атаки на Україну в ніч на суботу, 2 травня, ненадовго порушив повітряний простір Румунії, через що там піднімали винищувачі й оголошували повітряну тривогу.

Про це пише Digi24.

«В перші години суботи, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Група з двадцяти безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, які рухалися в напрямку району Ізмаїла (Україна)», — повідомило в суботу Міністерство національної оборони.

Близько 02:00 з 86-ї авіабази у Фетешті злетіли два винищувачі F-16 бойової служби повітряної поліції.

Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення у північній частині повіту Тулча, надіславши повідомлення RO-Alert о 02:03.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялось, що в Румунії виявили уламки безпілотника після російської атаки на Україну. Зокрема фрагменти знайшли в повіті Тулча, після чого територію взяли під охорону, а фахівці розпочали розслідування та збір уламків для експертизи.

