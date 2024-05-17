Атака по ворогу в Севастополі: "влада" ниє про наслідки, запроваджені обмеження

У всіх школах, закладах середньої освіти та дитсадках були скасовані заняття.

В окупованому Севастополі після ймовірної дронової атаки в ніч проти 17 травня була призупинена робота підстанції, запроваджуються точкові відключення світла.

Про це окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у Мережі.

Развожаєв заявив, що після нічної атаки фахівці роблять усе можливе, щоб повністю відновити роботу підстанції "Севастополь". Однак на це потрібно більше часу – за попередніми оцінками, близько доби.

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"Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла", – повідомив "губернатор".

Він додав, що комунальні служби інформуватимуть про те, коли і в яких районах Севастополя відключатимуть електроенергію.

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"У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, установах середньої освіти і дитячих садках... Співробітники комунальних служб докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми якнайшвидше. Інформуватиму про хід робіт", – йдеться в заяві Развожаєва.

Нагадаємо, в ніч проти 17 травня в окупованому Криму лунали вибухи. Зокрема, в Севастополі заявили про атаку безпілотниками, після якої частково зникло світло. За словами окупантів, була відключена частина обладнання підстанції "Севастополь", на яку впали нібито уламки збитих БПЛА.

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