Атака по Запоріжжю: в одній із багатоповерхівок сталася пожежа - загинула жінка, ще 9 людей постраждало

В результаті нічних ракетних обстрілів Запоріжжя в одному з багатоквартирних будинків сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, постраждало дев'ятеро людей. Одну людину госпіталізовано, одна жінка загинула.

"Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву", - зазначив він.

Ще у дев‘яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.

Зараз на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

Фото: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Фото: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Фото: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня у Запоріжжі російська ракета влучила у жиловий сектор.

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