Вибухи в Запоріжжі: мешканців попередили про небезпеку

Громадян закликали сьогодні бути особлив обережними.

Вранці п'ятниці, 31 березня, близько 05:24 у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне". У пресслужбі Запорізької ОВА мешканців попередили про небезпеку.

"Атака продовжується. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері четверга, 30 березня, загарбники здійснили чергову атаку на мирне населення. Росіяни обстріляли міста Українів ракетами і безпілотниками.