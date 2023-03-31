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Вибухи в Запоріжжі: мешканців попередили про небезпеку

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Вибухи в Запоріжжі: мешканців попередили про небезпеку

Фото: ТСН.ua

Громадян закликали сьогодні бути особлив обережними.

Вранці п'ятниці, 31 березня, близько 05:24 у Запоріжжі пролунали вибухи. 

Про це повідомляє "Суспільне". У пресслужбі Запорізької ОВА мешканців попередили про небезпеку. 

"Атака продовжується. Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, пізно ввечері четверга, 30 березня, загарбники здійснили чергову атаку на мирне населення. Росіяни обстріляли міста Українів ракетами і безпілотниками. 

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Дата публікації
Перегляди
3664
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