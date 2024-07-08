Атака РФ 8 липня по Київщині: ОВА повідомила про наслідки ракетного удару

Під ударом знов опинилися цивільні об'єкти, є постраждалі люди.

Внаслідок падіння уламків в чотирьох районах Київської області були зафіксовані загоряння трав'яного настилу та лісової підстилки. Крім того, пошкоджено два приватних будинки, магазин та одне авто.

Оновлену інформацію щодо наслідків ракетного удару РФ 8 липня повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Продовжується ліквідація наслідків ракетного удару, який Росія нанесла сьогодні зранку. Станом на 15:30 на Київщині травмовано дві людини. Вони отримали осколкові поранення. Вся необхідна медична допомога надається", – йдеться у повідомленні.

Кравченко додав, що більшість пожеж вже ліквідовано. Всі оперативні служби на місцях та продовжують свою роботу.

Нагадаємо, зранку 8 липня армія РФ здійснила потужний ракетний удар по Україні. Зокрема, під прицілом росіян опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг. Станом на 15:40 відомо про загибель 31 людини у різних регіонах.

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