Атака РФ 8 липня по Київщині: ОВА повідомила про наслідки ракетного удару

Під ударом знов опинилися цивільні об'єкти, є постраждалі люди.
Внаслідок падіння уламків в чотирьох районах Київської області були зафіксовані загоряння трав'яного настилу та лісової підстилки. Крім того, пошкоджено два приватних будинки, магазин та одне авто.
Оновлену інформацію щодо наслідків ракетного удару РФ 8 липня повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Продовжується ліквідація наслідків ракетного удару, який Росія нанесла сьогодні зранку. Станом на 15:30 на Київщині травмовано дві людини. Вони отримали осколкові поранення. Вся необхідна медична допомога надається", – йдеться у повідомленні.
Кравченко додав, що більшість пожеж вже ліквідовано. Всі оперативні служби на місцях та продовжують свою роботу.
Нагадаємо, зранку 8 липня армія РФ здійснила потужний ракетний удар по Україні. Зокрема, під прицілом росіян опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг. Станом на 15:40 відомо про загибель 31 людини у різних регіонах.
Читайте також:
- Росіяни масовано атакували Київ ракетами: кількість загиблих продовжує зростати
- Як допомогти лікарні “Охматдит” після ракетного удару: контакти та посилання
- Ракети летіли хвилями і з різних напрямків: влада про деталі потужної атаки на Київ