Атака РФ дронами, ракетний удар по Запоріжжю і зустріч посадовців України та США: головні новини ночі 18 березня

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Головні новини ночі 18 березня 2023 року:
- Збито більшість повітряних цілей: усі подробиці нічної атаки України іранськими дронами Читати далі –>
- Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу в Запоріжжі Читати далі –>
- Високопосадовці України і США провели онлайн-зустріч: про що говорили Читати далі –>
- Meta запустила нову платну послугу: що відомо Читати далі –>
- Киянин намагався незаконно вивезти за кордон старовинну книгу вартістю 10 тисяч доларів Читати далі –>
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