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Атака РФ дронами, ракетний удар по Запоріжжю і зустріч посадовців України та США: головні новини ночі 18 березня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2853
Час на прочитання
1 хв
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Атака РФ дронами, ракетний удар по Запоріжжю і зустріч посадовців України та США: головні новини ночі 18 березня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 18 березня 2023 року:

  • Збито більшість повітряних цілей: усі подробиці нічної атаки України іранськими дронами Читати далі –>
  • Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу в Запоріжжі Читати далі –>
  • Високопосадовці України і США провели онлайн-зустріч: про що говорили Читати далі –>
  • Meta запустила нову платну послугу: що відомо Читати далі –>
  • Киянин намагався незаконно вивезти за кордон старовинну книгу вартістю 10 тисяч доларів Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2853
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