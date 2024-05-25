Атака РФ на Харків: у прокуратурі показали момент влучання по будівельному гіпермаркету (відео)

У будівлі на момент удару перебувало понад 200 людей, наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 з них.

Російські авіаційні снаряди влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові, спричинивши масштабну пожежу. Загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 40. Раніше також повідомлялось про чотирьох зниклих безвісти.

Харківській обласній прокуратурі оприлюднили відео російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові.

"Момент російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові", – йдеться у підписі до відео.

У прокуратурі показали момент влучання по будівельному гіпермаркету в Харкові

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові не КАБом, як повідомлялося раніше, а авіаційним боєприпасом УМБП Д-30.

За отриманою інформацією, у будівлі на момент удару перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 з них.

Нагадаємо, близько 19:10 у Харкові пролунав черговий вибух. Йдеться про удар по центральних районах із щільною житловою забудовою. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 11 поранених.

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