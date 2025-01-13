Атака РФ на Херсон 6 січня: збільшилася кількість жертв через удар по автобусу

Зросла кількість жертв внаслідок атаки дрона на автобус у Шуменському мікрорайоні Херсона 6 січня. На жаль, через тяжкі поранення загинула жінка.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Як зауважив Прокудін, зупинилося серце фахівчині Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі Лариси Іванівни Досенко.

"Черговий російський злочин припав саме на час повернення Лариси Іванівни додому з роботи, яку вона продовжувала виконувати, навіть у надскладних умовах".

Весь цей час жінка перебувала у реанімації. За словами посадовця, лікарі до останнього боролися за її життя, втім поранення виявилися надто тяжкими. Жінці було 56 років, у неї залишилися мати та донька.

"Мої співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять Ларисі Досенко. Її поважали багато херсонців. Не пробачимо. Щоденний кривавий терор має бути зупинений", – завершив Прокудін.

Нагадаємо, окупанати вдарили БпЛА по громадському транспорту 6 січня. Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус у Херсоні – єдиний еколог, який працював у Херсонській громаді, Володимир Шум.

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