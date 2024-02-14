Атака РФ на Київ 7 лютого: кількість жертв зросла до пʼяти

Число жертв ворожої атаки на Київ 7 лютого збільшилося до 5 людей. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, жінка перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за її життя.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетного удару, який окупаційна армія Росії здійснила вранці 7 лютого, постраждали близько десятка людей у Голосіївському та Дніпровському районах.

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