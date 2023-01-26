Атака РФ на Київ: в ОВА повідомили деталі про жертву та постраждалих

Постраждалим надали медичну допомогу.
У Києві в Голосієвському районі, де вранці 26 січня внаслідок атаки росіян впала частина ворожої ракети, загинув чоловік.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Попередньо, внаслідок ракетного терору росіян загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.
"Повітряна атака на столицю! За попередньою інформацією в Голосієвському районі внаслідок падіння частини ракети загинув чоловік (55 роки). Також відомо про двох постраждалих. Їм надали медичну допомогу! Інформація уточнюється", - мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги 26 січня прогримів вибух.
Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі.
Також була інформація про вибухи в Дніпровському районі Києва.
Крім того, росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в кількох регіонах.
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