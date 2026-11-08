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- Категорія
- Війна
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Атака РФ на українські міста та нові заяви Трампа: головні новини ночі 8 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 листопада 2026 року:
Повторні удари по енергетиці Дніпра: понад 60 тисяч споживачів без світла Читати далі –>
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Трамп доручив Мін’юсту розслідувати дії демократів: у чому їх звинувачує Читати далі –>
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