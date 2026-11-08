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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1732
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на українські міста та нові заяви Трампа: головні новини ночі 8 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 листопада 2026 року:

  • Повторні удари по енергетиці Дніпра: понад 60 тисяч споживачів без світла Читати далі –>

  • В Овручі знищена підстанція, у Житомирі пошкоджена котельня: наслідки атаки РФ Читати далі –>

  • Росіяни знову атакували Одесу: загинула людина, спалахнула пожежа Читати далі –>

  • Ердоган поговорив із Трампом про завершення війни: яку роль пропонує Туреччина Читати далі –>

  • Трамп доручив Мін’юсту розслідувати дії демократів: у чому їх звинувачує Читати далі –>

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