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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1350
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Україну та приліт дронів у Москві та Криму: головні новини ночі 18 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 червня 2026 року:

  • Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>

  • Дрони атакували Москву: у трьох головних аеропортах РФ зупинили або обмежили польоти Читати далі –>

  • У Ростовській області палає нафтобаза після атаки дронів: російська ППО знову “успішно” відпрацювала по своїх цілях Читати далі –>

  • У Криму атакували ключовий залізничний міст: рух потягів на напрямку Керч — Джанкой може бути паралізований (відео) Читати далі –>

  • Росія атакувала Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1350
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