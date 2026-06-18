- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1350
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака РФ на Україну та приліт дронів у Москві та Криму: головні новини ночі 18 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 червня 2026 року:
Росія вночі атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>
Дрони атакували Москву: у трьох головних аеропортах РФ зупинили або обмежили польоти Читати далі –>
У Ростовській області палає нафтобаза після атаки дронів: російська ППО знову “успішно” відпрацювала по своїх цілях Читати далі –>
У Криму атакували ключовий залізничний міст: рух потягів на напрямку Керч — Джанкой може бути паралізований (відео) Читати далі –>
Росія атакувала Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи Читати далі –>
Коментарі
Сортувати: