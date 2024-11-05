Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла — деталі

Іван Федоров повідомив про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя 5 листопада.

Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя не стало шістьох людей, 24 містян поранено.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією очільника ОВА, дві жінки та чоловік перебувають у важкому стані під наглядом лікарів.

Вісім людей в медзакладах — у стані середньої важкості, а решта лікуються амбулаторно.

Росіяни атакували Запоріжжя зранку 5 листопада. Вони завдали удару і влучили в обʼєкт інфраструктури.

Читайте також: