Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла — деталі

Іван Федоров повідомив про наслідки ворожої атаки на Запоріжжя 5 листопада.
Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя не стало шістьох людей, 24 містян поранено.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією очільника ОВА, дві жінки та чоловік перебувають у важкому стані під наглядом лікарів.
Вісім людей в медзакладах — у стані середньої важкості, а решта лікуються амбулаторно.
Росіяни атакували Запоріжжя зранку 5 листопада. Вони завдали удару і влучили в обʼєкт інфраструктури.
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