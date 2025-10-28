ТСН у соціальних мережах

Війна
335
1 хв

Атака РФ під час знімань: російський дрон влучив поруч із журналістами WELT під Дніпром

Під час роботи з українським підрозділом ППО поблизу Дніпра команда WELT потрапила під удар російського безпілотника Ланцет.

Кирило Шостак
Журналіст Welt Ібрагім Набер

Журналіст Welt Ібрагім Набер / © із соцмереж

Під час російської атаки поблизу Дніпра поранення отримав репортер німецького телеканалу WELT, який працював разом з українськими військовими. Унаслідок обстрілу загинув один український солдат, ще один отримав тяжкі поранення.

Інцидент стався 13 жовтня близько 21:35 у відкритому полі за 25–30 км від лінії фронту.

Команда WELT знімала матеріал про роботу мобільного підрозділу ППО ЗСУ, коли російський безпілотник “Ланцет” вдарив по військовій техніці 42-ї бригади.

Вибух стався за кілька метрів від журналістів. Продюсер телеканалу Іван зазнав поранень обох ніг уламками і був госпіталізований. Головний репортер Ібрагім Набер та оператор Віктор Лисенко відбулися легкими травмами. Сам момент удару оператор зафільмував — кадри увійдуть до репортажу, який буде опубліковано на WELT найближчим часом.

Внаслідок атаки загинув 48-річний український військовослужбовець, інший отримав тяжке поранення, через яке йому ампутували ногу.

Це не перший випадок загибелі журналістів від російських атак.

3 жовтня унаслідок удару безпілотника на сході України загинув французький фотокореспондент Антоні Лаллікан, а український журналіст Георгій Іванченко був тяжко поранений.

23 жовтня під Краматорськом загинули тележурналістка Олена Храмова та оператор Євген Кармазін.

За даними Комітету захисту журналістів (CPJ), від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 21 журналіст і члени знімальних груп.

335
