- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 335
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака РФ під час знімань: російський дрон влучив поруч із журналістами WELT під Дніпром
Під час роботи з українським підрозділом ППО поблизу Дніпра команда WELT потрапила під удар російського безпілотника Ланцет.
Під час російської атаки поблизу Дніпра поранення отримав репортер німецького телеканалу WELT, який працював разом з українськими військовими. Унаслідок обстрілу загинув один український солдат, ще один отримав тяжкі поранення.
Інцидент стався 13 жовтня близько 21:35 у відкритому полі за 25–30 км від лінії фронту.
Команда WELT знімала матеріал про роботу мобільного підрозділу ППО ЗСУ, коли російський безпілотник “Ланцет” вдарив по військовій техніці 42-ї бригади.
Вибух стався за кілька метрів від журналістів. Продюсер телеканалу Іван зазнав поранень обох ніг уламками і був госпіталізований. Головний репортер Ібрагім Набер та оператор Віктор Лисенко відбулися легкими травмами. Сам момент удару оператор зафільмував — кадри увійдуть до репортажу, який буде опубліковано на WELT найближчим часом.
Внаслідок атаки загинув 48-річний український військовослужбовець, інший отримав тяжке поранення, через яке йому ампутували ногу.
Це не перший випадок загибелі журналістів від російських атак.
3 жовтня унаслідок удару безпілотника на сході України загинув французький фотокореспондент Антоні Лаллікан, а український журналіст Георгій Іванченко був тяжко поранений.
23 жовтня під Краматорськом загинули тележурналістка Олена Храмова та оператор Євген Кармазін.
За даними Комітету захисту журналістів (CPJ), від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули щонайменше 21 журналіст і члени знімальних груп.