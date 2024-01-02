Атака РФ по Харкову: кількість поранених сягнула 53 (фото і відео з місця ударів)

В епіцентрі ракетного обстрілу пошкоджені близько 40 будинків.

Кількість поранених у Харкові внаслідок ракетних ударів 2 січня зросла до 53. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки по місту.

Про це повідомили в ДСНС України та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними надзвичайників, вже відомо про 53 постраждалих та одну загиблу особу внаслідок ракетної атаки по Харкову. Рятувальники також опублікували відео з місць ударів і показали, як ліквідовують наслідки ворожого нальоту. На кадрах видно численні руйнування будинків та авто.

Рятувальники в Харкові розбирають завали після ракетної атаки

За інформацією Синєгубова, зараз у медзакладах Харкова перебувають 27 постраждалих, серед яких є шестеро дітей. Четверо госпіталізованих дітей – у легкому стані, ще одна дитина лікується амбулаторно. Серед постраждалих дорослих двоє перебувають у вкрай важкому стані. Всім пацієнтам медики надають необхідну допомогу.

Очільник ОВА також зазначив, що в епіцентрі обстрілу були пошкоджені близько 40 будинків, з них шість – тимчасово без опалення.

На місцях працюють відповідні служби для якнайшвидшого відновлення будинків та підключення їх до теплопостачання. Всі пошкоджені приміщення цілодобово охороняють правоохоронці.

Читайте провідні новини дня:

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки ракетної атаки по Харкову 2 січня / Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, російські загарбники влаштували ракетний обстріл Харкова вранці 2 січня. Внаслідок атаки є поранені та загинула 91-річна жінка. У місті пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, господарські будівлі, магазини, кафе, аптеки, автомобілі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рашисти бомбили Харків і раптово влупили ракетами по Росії!

Читайте також: