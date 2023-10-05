Атака РФ по кафе-магазині на Харківщині: кількість загиблих знову зросла

Внаслідок ракетного удару країни-агресорки Росії по кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині, відомо вже про 51 загиблого.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Під час отримання медичної допомоги загинув один з поранених", - написав він.

Зазначимо, що під завалами можуть знаходитися люди.

Удар по кафе-магазині на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині.

Удар на кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, де загинули 50 людей, могли навести.

У селі, куди влучили окупанти, проживали 330 жителів.

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