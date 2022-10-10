Атака РФ по Львівщині: скільки ракет було випущено по області та коли відновлять електропостачання

Наразі у Львівській області триває ліквідація наслідків російських ракетних ударів. Читайте останні новини Львова на ТСН.ua.

Голова обласної війської адміністрації Максим Козицький повідомив, що 90-95% Львова до кінця доби буде мати світло.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у телеграм-каналі.

За його словами, Росія випустила вранці 15 ракет по Львівській області, 7 з них системи ППО збили, 8 – влучили в енергетичні підстанції.

"Зараз уже почали відновлювати оператори мобільного зв'язку. Екстрена служба медичної допомоги працює в штатному режимі. Медичні послуги повністю надаються. Всі лікарні забезпечені дизельними генераторами. Медицина повністю працює", - розповів посадовець.

Він додав, що станом на вечір досі не працює електротранспорт у Львові. Коли відновиться електропостачання, тоді запуститься робота електротранспорту за звичним графіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові внаслідок вибуху тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, не працює третина світлофорів.

Зранку, 10 жовтня, у Львові та області пролунало кілька вибухів. Близько 11 ранку Львів вдруге атакували російські ракети.

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