Атака РФ по Україні: Ігнат назвав, які ракети жодного разу не вдалося збити ППО

Росія у ніч проти 15 травня знову атакувала Україну. У цій та іншій атаках силам ППО жодного разу не вдалось збити гіперзвукову ракету Х-22.

Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За словами Ігната, Х-22 - це крилаті надзвукові ракети, які летять близько 4 000 кілометрів за годину. Вони заходять на ціль по балістичній території, що ускладнює їх збиття.

"Жодну з ракет Х-22 не було знищено взагалі, а не тільки сьогодні", - заявив Ігнат.

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Зокрема, 15 травня Росія атакувала Донеччину ракетами такого типу.

"З шести літаків Ту-22М3 було випущено 4 ракети Х-22. Всього було випущено 24 ракети, сили та засоби ППО змогли ліквідувати 16 з них. Так, хотілося б збити більше, досягти того результату, який був напередодні, коли в зоні відповідальності ОК "Південь" був 100% результат збиття ракет. Але 16 із 24 - це теж доволі високий результат", - резюмував Ігнат.

Нічна атака по Україні

Близько 4:00 вівторка ,15 серпня, під час тривоги російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Внаслідок ракетного удару на Волині загинуло троє працівників підприємства, ще четверо - поранені.

Як повідомили у Львівській ОВА, відомо про 19 потерпілих. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років.

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