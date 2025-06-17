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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Атака РФ по Україні: по яких цілях росіяни били і не промахнулися — Defense Express

Ворог цілив ракетами саме по житлових будинках мирних жителів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Атака РФ по Україні: по яких цілях росіяни били і не промахнулися — Defense Express

Масована атака по Україні 17 червня

Масований удар РФ по Україні 17 червня став найбільшим за кількістю задіяних засобів повітряного ураження. А за характером руйнувань та кількістю жертв внаслідок російської атаки по Києву, Одесі, Запоріжжю, зрозуміло, що ворог не промахнувся, а цілив ракетами саме по житлових будинках.

Про це військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі «Еспресо».

Впродовж попередніх атаках ворог застосовував 200-300 засобів повітряного ураження, а пі час атаки 17 червня росіяни випустили майже 500.

«У цьому епізоді ворог випустив майже 500, і тут йдеться про левову частку дронів-камікадзе різних типів та відносно невелику частку ракет повітряного та наземного базування», — зазначив Киричевський.

Експерт наголосив, що вже ніхто не вважає, що «росіяни могли промахнутися», нагадавши думки західних експертів в ЗМІ на тлі удару росіян по «Охматдиту» в липні 2024 року.

Киричевський зауважив, що за характером руйнувань та кількістю жертв уже всім зрозуміло, що ворог спеціально цілив ракетами саме по житлових будинках.

«Фіксувалося використання ракет X-101 з касетною бойовою частиною. Такі ракети не можуть пробити щось укріплене, наприклад енергооб’єкт чи військовий об’єкт, ці касети можуть вбити якомога більше людей», — поянив він.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня росіяни знову масовано атакували Україну. Під ударом опинилися Київ, Одеса та Запоріжжя. Міста зазнали значних руйнувань і жертв серед мирного населення.

Так, внаслідок масованого удару РФ вночі 17 червня найбільше жертв зафіксовано в Києві. У Солом’янському районі української столиці росіяни влучили у дві житлові багатоповерхівки.

Станом на 22:00 17 червня відомо, що 131 людина зазнала поранень. 15 людей у Києві загинули. Серед загиблих — громадянин США. Про це президент Зеленський повідомив ввечері того ж дня.

Людей деблокували і з-під завалів в Одесі. Під час нічної атаки по місту ворог завдав удару по інклюзивному центру, де працювали з дітьми з особливостями розвитку. На щастя, люди в самому закладі не постраждали. Водночас пошкоджено будівлю дитсадка поруч.

Щонайменше чотири удари росіян зазнало і місто Запоріжжя. На території одного з підприємств спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у понад 50 помешканнях.

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