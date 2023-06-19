Атака РФ по Україні: у ЗСУ розповіли, скільки "Калібрів" та "Шахедів" вдалося знищити

Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі.

У ніч проти 19 червня росіяни завдали удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це інформують Повітряні Сили ЗС України.

Як розповіли у Повітряних силах, пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – із східного узбережжя Азовського моря.

"Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещину російські військові спрямували чотири ракети, які були збиті поблизу узбережжя ППО.

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