Атака РФ по Запоріжжю: відомо про наслідки (фото)

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки з боку РФ, загинула людина, дитина зазнала поранень. Російські військові здійснили 15 авіаударів по обласному центру, а також по Запорізькому, Василівському та Пологівському районах регіону.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

В результаті цих атак застосовано 223 ворожих дрони, 10 ударів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та 185 артилерійських обстрілів.

Наслідки російської атаки / Фото Запорізька обласна військова адміністрація

Наслідки російської атаки / Фото Запорізька обласна військова адміністрація

Наслідки російської атаки / Фото Запорізька обласна військова адміністрація

Наслідки російської атаки / Фото Запорізька обласна військова адміністрація

Влучання були зафіксовані по територіях приватного підприємства та фермерського господарства, також пошкоджено житлові будинки громадян. У результаті обстрілів загинув 55-річний чоловік, а 11-річний хлопчик отримав осколкове поранення. Загалом поліцейські зареєстрували 28 повідомлень про руйнування та пошкодження майна. На місцях ворожих атак правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів і відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявляв, що Росія готувалася до нового геноциду українців ще до початку повномасштабного вторгнення. За його словами, Росія розробила розстрільні списки, мобільні крематорії та планувала масові поховання.

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