Атака росіян по Харкову: зросла кількість поранених (фото з місця ударів)

За попередніми даними, обстріл був влаштований з артилерійської установки.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 серпня близько 10:00 російська армія вкотре обстріляла житлові квартали Харкова. Під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитсадок і парк відпочинку.

Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, ще 11 отримали поранення.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, вранці 30 серпня російські війська обстріляли центр Харкова. Було зафіксовано вісім прильотів. Спершу міський горова Ігор Терехов повідомляв про п'ятьох загиблих та сімох поранених внаслідок атаки.

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