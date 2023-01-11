Атака Росії на перинатальний центр у Херсоні, де була породілля із немовлям: є потраждала

Життю потерпілої нічого не загрожує.
Внаслідок російської атаки по перинатальному центру у Херсоні 11 січня постраждала працівниція медзакладу.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Через російську атаку постраждала 1 працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує", - написав посадовець.
У Зеленського додали, що у момент ворожої атаки у пологовому перебувала породілля із немовлям.
"Постраждав пологовий будинок, в якому знаходилась породілля з немовлям. Серйозних поранень зазнала працівниця закладу. Пожежу в будівлі локалізовано. Немає виправдання російським нелюдам", - йдеться у дописі заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Нагадаємо, по обіді 11 січня російські війська атакували перинатальний центр у Херсоні, після чого на місці прильоту виникла пожежа. Додамо, що росіяни після звільнення ЗСУ 11 листопада 2022 року Херсона щодня обстрілюють місто та вбивають мирних жителів. У місті від 20 листопада через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей.
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