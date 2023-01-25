Атака Росії по Запоріжжю: з-під завалів будинку дістали жінку, яка загинула

Внаслідок обстрілу один житловий будинок знищено повністю, ще понад десяток - пошкоджені.

Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю 25 січня загинула жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Про це повідомив в.о міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"На превеликий жаль, жінка, яка знаходилася під завалами, загинула. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким. росія – країна-терорист, яка не має права на існування", - написав він.

Також через "прильоту", за словами Куртєва, один житловий будинок знищено повністю, у понад десятка - вибиті вікна та пошкоджені стіни.

"На цей час відомо про те, що внаслідок ворожої атаки один будинок приватного сектору зруйновано. Ще в 12-ти будинках вибито вікна, є ушкодження стін та покрівель. Комунальні служби вже розпочинають проведення необхідних робіт", - додав Куртєв о 18:12.

Нагадаємо, посеред білого дня окупанти обстріляли Запоріжжя. Російські окупанти поцілили у житловий будинок, під завалами опинилась жінка, яка згодом померла.

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