Атака СБУ по об’єктах ворога в Криму: у Зеленського заявили про коридор можливостей для ЗСУ

Заступник представника президента повідомив про створення коридору можливостей для ЗСУ, аби влаштувати атаку по Кримському мосту.

СБУ 5 грудня за допомогою дронів провела спецоперацію в окупованому Криму і вразила низку важливих військових об'єктів Росії. Результати створюють можливості для ураження Кримського мосту.

Про це заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков розповів у ефірі Radio NV.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що безпілотники СБУ влучили у Криму в радіолокаційну систему "Небо-М", стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" (Арабатська стрілка).

"Нічна атака активно коментувалися місцевими мешканцями в телеграм-каналах. Вони не вказували точні прильоти і місця вибухів. Але крім того, що працює ППО, вони вказували і про вибухи на землі, що може свідчити про те, що все ж таки безпілотні апарати досягли своєї мети", – повідомив Чистіков.

Він уточнив, що коментарі про вибухи були щодо Керчі, Феодосії, Севастополя. Згодом ці повідомлення були "зачищені".

Водночас Міноборони РФ про атаку висловлювалося виключно в дусі "все було збито".

Пошкоджений нафтовий термінал і знищені системи ППО

Однак місцеві жителі повідомляли про пошкодження нафтового терміналу в окупованій Феодосії.

"Щоб розуміти: нафтовий термінал – це 30 великих ємностей, на яких зберігаються паливно-мастильні матеріали. І це, на цей час, фактично є тим джерелом для постачання паливно-мастильних матеріалів для військового угруповання, яке розташоване на території тимчасово окупованого Криму і використовується Російською Федерацією для участі в подальшій "спеціальної військовій операції", – повідомив заступник постпреда президента.

ЗСУ створюють умови для подальших атак по ворогу в Криму

Він також прокоментував інформацію про атаки і пошкодження ворожих систем ППО.

"Це вказує на те, що Збройні сили України створюють умови для подальших активних атак. І ми бачимо, що по руху безполітників вказані системи ППО знищуються", – зазначив Чистіков.

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Він також звернув увагу на знищені російські системи ППО у Криму на шляху до Керчі та ураженні системи ППО на Арабатській стрілці, "що також є по маршруту руху безпілотних апаратів до так званого Кримського мосту".

"Як вже вказали представники ГУР України, зараз пошкоджений захист Кримського мосту. Окупаційна влада заявила, що вони протягом двох тижнів його відновлять. Це про різні плавучі ємності, які захищали його. І це коридор можливостей для України, зокрема Збройних сил України, зробити вдалу атаку щодо нього", – зазначив заступник представника Зеленського на півострові.

Атака дронами в Криму 5 грудня – що відомо

У ніч проти 5 грудня у Криму пролунала серія потужних вибухів. Зокрема, місцеві жителі чули вибухи в районі нафтобази у Феодосії, а потім з’явилася інформація, що база зазнала атаки дронами.

Міноборони Росії переконувало про начебто збиття 41 безпілотника над акваторією Азовського моря та у Криму.

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