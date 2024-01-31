Атака "Шахадеми" по Харкову: поранено людей, є руйнування (фото)

Ворог запустив по місту загалом шість безпілотників, зафіксовані чотири влучання.

Внаслідок російської атаки по Харкову дронами-камікадзе "Шахед" четверо людей отримали поранення, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пізно ввечері 30 січня російські війська атакували "Шахедами" цивільні об’єкти у Слобідському та Салтівському районах Харкова. Загалом окупанти запустили шість безпілотників, зафіксовані чотири влучання.

"Четверо цивільних громадян постраждали – три чоловіка і одна жінка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин", – зазначив голова ОВА.

Наслідки атаки дронами по Харкову ввечері 30 січня / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки атаки дронами по Харкову ввечері 30 січня / Фото: Олег Синєгубов

Обстріли Харківщини

Синєгубов також повідомив, що російські війська обстріляли з артилерії та мінометів понад 17 населених пунктів Харківщини, серед яких Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове, Мала Вовча, Уди, Вовчанськ. По селу Устинівка ворог завдав авіаударів.

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У Куп’янському районі 30 січня ворог вдарив КАБами по приватному підприємству у селі Грачівка. Минулося постраждалих. Згодом окупанти влаштували артилерійський обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватний будинок у селі Моначинівка.

Загарбники атакували ракетою х-59 смт Коротич Харківського району. Постраждалих немає.

Внаслідок мінометного удару по Вовчанську пошкоджено приватний будинок.

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Під вечір росіяни влаштували ракетний обстріл С-300 селу Лісне Дергачівського району. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано. Згодом ворог завдав по цьому ж селу ракетного удару, ймовірно, застосувавши "Іскандер-М". Минулося без постраждалих.

Російські війська обстріляли з артилерії село Івашки. В результаті дев’яти ударів було пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки.

Вночі в селі Лиман Вовчанської громади було пошкоджено приватний будинок, потерпілих немає.

Нагадаємо, раніше про атаку БПЛА по Харкову повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок ударів у двох багатоповерхівках вибито шибки та пошкоджено автомобілі.

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