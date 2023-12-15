Атака "шахедів" по Україні: де впали російські дрони і які наслідки

Лише за минулу добу ворог атакував низку цивільних об’єктів у Херсонській, Донецькій, Харківській, Хмельницькій Київській, Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.

Про це повідомляє МВС.

Херсонська область

У Херсоні, внаслідок нічних артобстрілів, було частково пошкоджено лінії електропередач. Нині електропостачання відновлено. По селі Антонівка Херсонського району окупанти здійснили артобстріл, постраждала 1 особа та пошкоджено приватний будинок.

Поблизу с. Дар’ївка Херсонського району росіяни вдарили з авіації, частково було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю підприємства та почалася пожежа. Її локалізували на загальній площі 1 тис. 350 м кв.

Внаслідок артобстрілів Херсона 14 грудня постраждало 2 особи, пошкоджено приватний будинок та ліквідовано пожежу гаражу на площі 8 м кв., локалізовано пожежу на другому поверсі триповерхового дерев’яного житлового будинку на площі 350 м кв.

Внаслідок обстрілу Станіслава Херсонського району також пошкоджено приватний будинок.

Донецька область

По Торецьку росіяни здійснили артобстріл, пошкоджено ЛЕП, без електропостачання залишилося 4 населені пункти Бахмутського району. Нині електропостачання відновлено.

Внаслідок авіаудару (КАБ) по місту пошкоджено адмінбудівлі, скління вікон п’ятиповерхового житлового будинку. У Кураховому також пошкоджено ЛЕП.

Харківська область

Окупанти обстріляли також Куп’янськ Вузловий Куп’янського району, пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу. Внаслідок удару по с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

Хмельницька область

Поблизу м. Старокостянтинів загарбники здійснили ракетний удар, було влучання на відкриту територію (поле), без негативних наслідків.

Київська область

Поблизу с. Лебедівка Вишгородського району було падіння уламків збитої ракети, без негативних наслідків. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Дніпропетровська область

По Нікополі було здійснено артобстріл по території підприємства.

Вінницька область

Поблизу с. Озеро Вінницького району впав збитий БпЛА, без негативних наслідків . Підрозділи ДСНС не залучалися.

Полтавська область

У місті Горішні Плавні також було падіння збитого БпЛА на територію підприємства, без негативних наслідків.

Також підрозділами ДСНС протягом минулої доби здійснено 116 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 1 пожежу, надано психологічну допомогу 50 особам.

Від початку повномасштабної війни здійснено 129 тис. 958 виїздів, ліквідовано 17 тис. 232 пожежі, врятовано 4 тис. 431 особу, надано психологічну допомогу 232 тис. 220 особам.

Атака дронами 14 грудня

Вночі проти 15 грудня росіяни знову влаштували атаку по мирним містам України. У Повітряних силах України уточнили, що противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ).

"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні.

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