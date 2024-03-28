"Атака та бойова робота тривали майже чотири години": Гуменюк повідомила деталі нічного удару

Сьогодні вночі окупанти знову запустили по території України кілька груп "Шахедів".

Про подробиці атаки на південь повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Атака та бойова робота тривали майже чотири години, і працювали ми за різними напрямками. Ворог заводив дрони і з Чорного моря, і через тимчасово окуповані території. Бойова робота була досить результативною", - заявила Гуменюк.

Ворог атакував знову об'єкти енергосистеми, намагався пошкодити і промислові об'єкти.

"Що стосується Одещини, тут ворог намагався потрапити по об'єкту енергосистеми, але захисники відпрацювали бездоганно - збито обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область", - додала вона.

Раніше повідомлялося, що загрозу застосування БПЛА було зафіксовано в Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті прогриміло кілька вибухів.

За інформацією мера, під російським обстрілом опинився Київський район обласного центру. Він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено будівлю ресторану, а в сусідньому будинку вибито скло.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про вибухи в Запоріжжі. До цього чиновник попереджав про загрозу атаки безпілотників в області.

Згодом Федоров уточнив, що окупанти завдали ударів безпілотниками по приватних цивільних будинках Запоріжжя, внаслідок чого постраждали люди.

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