Атака України по порту в Новоросійську була стратегічно важливою, але партнери були невдоволені – ЗМІ

Річ у тім, що через цей порт нафтові гіганти зі США експортують казахську нафту.

Атака по порту Новоросійська (РФ) у серпні 2023 року була стратегічно важливою для України задля відновлення "зернового коридору". Водночас міжнародні партнери держави висловлювали їй своє невдоволення після атаки.

Про це йдеться у статті видання "Українська правда" під назвою "Водні дрони, Ілон Маск та високоточні ракети: як Україна відвоювала Чорне море".

Що передувало атаці по порту в Новоросійську

У публікації вказано, що після виходу Росії із зернової угоди в липні 2023 року країна-агресорка миттєво активізувала ракетні та дронові атаки по українських портах. Під удари потрапив весь Одеський регіон: від Чорноморська до Вилкового та Рені.

Україна знову потрапила у морську блокаду. Проте, за інформацією видання, українська влада передбачала такий сценарій і вже мала план виходу з блокади.

У липні на нараді у президента України Володимира Зеленського було вирішено, що Росія повинна отримати військову відповідь за атаки на портову інфраструктуру, а також – чіткий сигнал, що в Чорному морі немає місць, де б кораблі РФ були недосяжними для української армії.

Мета атаки по порту в Новоросійську

Таким чином, перед українськими силовиками і владою постали два завдання: забезпечити роботу нового "зернового коридору" та спробувати відігнати і знищити всі російські кораблі-ракетоносії. Перше завдання було вирішено розв'язати, показавши Росії вразливість її власних портів.

У ніч проти 4 серпня 2023 року в море вийшов новий український дрон-камікадзе "Мамай" із бойовою частиною завважки 450 кг. Це найшвидший дрон, що дозволяє йому допливати майже будь-куди в Чорному морі. Саме таких можливостей вимагало бойове завдання дрона, адже він прямував до порту "Новоросійськ". Туди після хвилі атак українських дронів відійшла з окупованого Криму частина кораблів Чорноморського флоту РФ.

Ціллю дрона "Мамай" став великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Україна завдала Росії удару по її найчутливішій больовій точці на морі. Ще через день "Мамай" атакував танкер Sig, який був залучений в обслуговування Міноборони РФ.

Так Росія отримала пряме послання, що війна проти портів може відбуватися з обох боків.

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"Треба розуміти, що росіянам теж невигідні будь-які ексцеси на морі. Це одразу призводить до подорожчання страховок і фрахту. Для світових страхових компаній все Чорне море – це один регіон. І якщо в Одесі чи в Новоросійську щось стається, то вартість страхування виростає в усьому регіоні одночасно", – пояснив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

За підрахунками України, лише економічні втрати РФ внаслідок двох атак по Новоросійську сягнули сотень мільйонів доларів.

Однак збитків зазнала не лише Росія, адже порт у Новоросійську – це ще й величезна нафтова перевалка. Через нього нафтові гіганти зі США експортують казахську нафту. Також із Новоросійська відбувається "сірий" експорт російської нафти під виглядом інших брендів.

У статті зазначається, що гра України відбувалася на дуже високих ставках. За інформацією видання, керівництво держави отримувало "застереження" від партнерів на всіх рівнях. Однак ця гра спрацювала. Росія послабила свій тиск, і 10 серпня Україна змогла оголосити про свій власний тимчасовий "зерновий коридор".

Що відомо про атаку по Новоросійську

У Новоросійську (РФ) пролунали вибухи 4 серпня 2023 року: росіяни заявляли про дронову атаку на військово-морську базу. Внаслідок атаки був підбитий російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Оленегорский горняк" йде за крейсером "Москва"! | Гуменюк

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