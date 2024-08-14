Атака українських дронів по аеродрому "Борисоглібськ": "Схеми" показали наслідки ударів (фото)

У ніч проти середи, 14 серпня, далекобійні українські дрони здійснили найбільшу за всю війну атаку на російські військові аеродроми. Уражень зазнали летовища "Борисоглібськ", "Воронеж", "Курськ" та "Саваслейка". Супутникові знімки демонструють наслідки ударів БПЛА по військовому аеродрому "Борисоглібськ" у Воронезькій області Росії.

Супутникові знімки Planet Labs від 14 серпня опублікував проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода").

На аеродромі "Борисоглібськ" зруйновано кілька ангарів

На фотографіях зі супутника видно, що уражень зазнала північно-західна частина летовища, де, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, була розташована технічно-експлуатаційна частина. Зокрема, зруйновані кілька ангарів, у яких, ймовірно, проводили ремонтно-технічні роботи та обслуговуванням літаків.

Відомо, що на аеродромі "Борисоглібськ" базуються літаки Су-25, Су-30, Су-34 та Су-35 ВПС Росії.

Українські дрони влучили у технічно-експлуатаційну частину аеродрому "Борисоглібськ"

За даними власного джерела "Радіо Свобода" у СБУ, масштабна атака дронів, спланована кількома відомствами, мала на меті завдати ушкоджень місцям базування військової авіації РФ, щоб унеможливити їх використання для ударів КАБами по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах.

Нагадаємо, в СБУ заявили про "веселу" нічку на летовищах "Вороніж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглібськ". До операції були залучені Повітряні сили, Сили спецоперацій, сили Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР та інших родів військ.

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