Наразі зберігається найменший рівень переробки нафти від 2012 року — це обсяг 266,9 млн т за 2024 рік.

Атака українських дронів спричинила падіння виробництва на російських НПЗ до мінімуму за 12 років.

Про це повідомляє The Moscow Times.

"Наразі зберігається найменший рівень переробки нафти від 2012 року — це обсяг 266,9 млн т за 2024 рік. Для порівняння, у 2012 було перероблено 265,4 млн тонн сировини", — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що атаки дронів за 2024 рік вивели російські НПЗ на позапланові ремонти обладнання.

Нагадаємо, 19 грудня міноборони країни-агресорки заявило, що Росію масовано атакували дрони. Стверджується про збиття 84 дронів. Зокрема, 36 БпЛАбуло знищено над територією Ростовської області.

Пізніше Генштаб підтвердив удар по заводу нафтопродуктів в Ростовській області.

Росія під атакою БПЛА! Українські дрони атакували НПЗ в російському Орлі!

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