Атака "української ДРГ" у Брянській області: всі подробиці і відео (оновлюється)

Росія 2 березня заявила про "атаку українських диверсантів", які нібито захопили заручників у селі Сушани у Брянській області. Відповідальність за диверсійну вилазку взяв на себе "Російський добровольчий корпус". В українській владі озвучили дві версії того, що сталося - провокація Кремля або дії російських партизанів. Президент РФ Володимир Путін заявляє про "теракт" і "атаку неонацистів".

ТСН.ua зібрав подробиці інциденту на Брянщині.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили у четвер, що група з 50 озброєних людей із жовтими пов'язками зайшла на територію селища Сушани у Брянській області та захопила в заручники частину жителів. Також повідомлялося і про начебто бій, вибухи в селищі і підрив електропідстанції та газової станції.

ФСБ РФ оголосила про проведення "заходів щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон".

Також повідомлялося, що "диверсанти" начебто застрелили водія шкільного автобуса в сусідньому селі Любечани і обстріляли машину з цивільними, внаслідок чого поранення отримала дитина. Після цього, за повідомленням росЗМІ, вони начебто безперешкодно залишили територію РФ.

Водночас, влада Брянської області спростувала інформацію про обстріл шкільного автобуса, оскільки всі місцеві школяри тепер навчаються дистанційно.

Згодом з'явилось відео з Брянської області з озброєними людьми, які назвали себе бійцями "Російського добровольчого корпусу". Вони заявили, що не воюють з цивільними і не вбивають беззбройних.

"Прямо зараз ви можете побачити новини про "українські ДРГ". Все це брехня кремлівських пропагандистів. "Російський добровольчий корпус" прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вони пообіцяли надати відео-спростування брехні, яку поширюють росЗМІ.

Президент Росії Володимир Путін назвав події у Брянській області "терактом" і пригрозив покарати винних "неонацистів".

"Вони проникли на прикордонну територію і відкрили вогонь у цивільних осіб. Вони побачили, що це цивільна машина, що там сидять діти. "Нива" звичайна. Вони відкрили вогонь. Саме такі люди поставили собі завдання позбавити нас своєї історії, позбавити нас своїх традицій, мови", – висловився Путін.

Крім того, Володимир Путін скасував робочу поздку на Кавказ. На 3 березня призначено засідання радбезу РФ.

У відповідь радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що держава не атакує територію РФ, не відправляє туди ДРГ та не вбиває людей. Подоляк зазначив, що особливо це стосується Брянської області і села Сушани, які не є стратегічними об'єктами.

Як наголосив радник керівника ОПУ, "немає жодного сенсу провокувати когось, хто з тобою вже воює".

"Або Росія використовує провокаційний елемент, як робила під час другої чеченської війни, щоб виправдати перед своїм суспільством геноцидну війну в Україні, домобілізувати людей, взяти під контроль панічні настрої в Росії. Або російські партизани активно починають проявляти свою пасіонарність, бо хочуть довести, що в Росії протестний рух таки можливий. Але протестний рух може бути тільки зі зброєю в руках", - заявив він.

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