Атака українських БпЛА на російські бомбардувальники: у ISW спрогнозували можливі наслідки

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Україна 1 червня вдарила безпілотниками по стратегічних російських літаках. Операція може принаймні тимчасово обмежити здатність Росії завдавати ударів безпілотниками та ракетами великої дальності по території України.

Про це пише ISW.

Операція України 1 червня була спрямована проти літаків, які Росія використовує для запуску крилатих ракет по Україні, та систем раннього радіолокаційного попередження та управління (РРЛК), які Росія використовує для ідентифікації українських систем ППО та координації цілей російських винищувачів. Як відомо, Росія регулярно розгортає Ту-95 та Ту-22М3 для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 та Х-59/69 по Україні.

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«Збиття російського літака А-50 раніше тимчасово обмежувало діяльність російської авіації над Україною. Операція України з використанням безпілотників 1 червня змусить російських чиновників розглянути питання перерозподілу російських систем ППО для покриття набагато ширшого діапазону території та, можливо, розгортання мобільних груп ППО, які зможуть швидше реагувати на можливі подібні удари українських безпілотників у майбутньому», — пишуть аналітики.

Спецоперація СБУ «Павутина»: коротко

У неділю, 1 червня, СБУ здійснила масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ.

За даними джерел ТСН.ua, дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

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Ця унікальна спецоперація отримала назву «Павутина». Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 млрд доларів.

Українські безпілотники відпрацювали по 4 військових аеродромах РФ. Наразі російські літаки горять на аеродромах «Белая» в Іркутській області, «Дягілєво» в Рязанській області, «Оленья» у Мурманській області та «Іваново» в Івановській області.