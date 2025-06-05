Наслідки ураження українськими дронами авіабази «Бєлая» / © Capella Space

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Операція «Павутина» завдала удару по престижу Кремля, знищивши понад 40 стратегічних бомбардувальників та літаків командування вартістю сотні мільйонів доларів.

Українці дешеві безпілотники (кожен вартістю менш як 1000 доларів), що запускалися з дерев’яних контейнерів, які перевозилися на вантажівках, пише Associated Press.

За словами експертів, ця атака стала тривожним сигналом для Заходу щодо необхідності модернізації ППО.

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«Україна скористалася недорогою технологією безпілотників, яка стрімко розвивалася протягом останнього десятиліття, та поєднала її з нестандартним мисленням, щоб здобути перемогу, що підняла моральний дух, у трирічній війні, яка нещодавно обернулася на користь Москви», — зауважує видання.

Як вплине атака на російські військові операції наразі невідомо.

У Києві оцінюють збитки РФ у сім мільярдів доларів, в той час, як МЗС Росії це заперечує.

Однак AP наголошує, що Москва все ще має більше літаків для запуску своїх бомб і крилатих ракет проти України.

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Вразливість Заходу

Дуглас Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні зазначає, що українська спецоперація на Росії стала попередженням для західних урядів про те, що «спектр загроз, які їм доведеться враховувати, лише розширюється».

Останнім часом Європа звинувачує Росію у диверсіях проти західних оборонних і логістичних структур, зокрема тих, що пов’язані з Україною. Минулого року неідентифіковані дрони з’являлися біля військових баз США, Великобританії, Німеччини та збройових заводів у Норвегії.

Кейтлін Лі з RAND підкреслює, що об’єкти з дорогоцінними технологіями є привабливими цілями як для держав, так і для недержавних акторів. Вона закликає інвестувати в захист від дронів, пропонуючи недорогі рішення: використання зміцнених укриттів, розосередження цілей на різних базах та їх маскування або навіть створення приманок.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп оголосив про програму «Золотий купол» вартістю 175 мільярдів доларів, яка використовує космічну зброю для захисту країни від ракет далекого радіуса дії.

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Однак, Лі зазначає, що про захист від донів які летять низько, повільно і можуть маскуватися під птахів, а також запускатися з території країни, мова не йшла.

Фабіан Гінц з IISS попереджає, що дрони значно розширюють можливості ворога для саботажу.

«Скільки цілей є в країні? Наскільки добре можна захистити кожну з них від такої загрози?» — сказав він.

Нестандартне мислення України

Україна заявляє, що в рамках операції «Павутина» таємно постачала FPV-дрони до Росії, приховуючи їх у дерев’яних контейнерах. Вантажівки доставили їх поблизу аеродромів у Сибіру, Арктиці, на Далекому Сході та на західних базах РФ.

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За даними СБУ, дрони поєднували високий рівень автономії з частковим керуванням оператора. У разі втрати зв’язку штучний інтелект направляв їх за запланованим маршрутом — технологія, якої в України не було ще п’ять років тому.

На оприлюднених кадрах СБУ видно, як дрони маневрують навколо російських літаків, деякі з яких були вкриті шинами. Експерти припускають, що це спроба порушити систему наведення або примітивний захист.

«Спосіб, у який українці це все організували, є креативним і, очевидно, застав росіян зненацька», — сказав Баррі.

Супутникові знімки, які проаналізувало агенство Associated Press, показали сім знищених бомбардувальників на авіабазі Біла в Іркутську — три Ту-95 та чотири Ту-22М.

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Як зазначає AP, з 2022 року українські війська використовують нестандартні тактики: дерев’яні макети HIMARS для відволікання вогню, мобільні групи боротьби з дронами на пікапах та трофейну зброю.

Експерти порівнюють цю атаку з операцією Ізраїлю, де підірвали пейджери бойовиків «Хезболли». Технології, які раніше були доступні лише великим арміям (як американські Predator), тепер використовуються на малих дронах.

Фабіан Гінц аналогізує сучасний етап розвитку безпілотників з ранніми експериментами з танками у Першій світові

«Ми перебуваємо на етапі з’ясування цього питання, і все змінюється так швидко, що те, що працює сьогодні, може не працювати завтра», — сказав він.

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Як атака вплине на російські операції в Україні

Знищені Україною бомбардувальники Ту-95 є «фактично незамінними» для Росії, оскільки їх більше не виробляють, зазначив експерт IISS Фабіан Гінц. Україна також знищила рідкісний літак раннього радіолокаційного виявлення та управління А-50, який є аналогом західних AWACS. У Росії їх ще менше.

Як зауважив Томас Вітінгтон з Королівського інституту об’єднаних служб, ці втрати створюють Росії значні фінансові труднощі.

Росії тепер доведеться відремонтувати пошкоджені літаки, краще захистити решту літаків та покращити свою здатність перешкоджати таким операціям, сказав Вітінгтон.

Експерти також припустили, що удари можуть змусити Москву пришвидшити свою програму заміни Ту-95.

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«Хоча це підкреслює вразливість Росії, незрозуміло, чи означатиме це зменшення авіаударів по Україні, — зазначає AP.

Експерти вважають, що хоча українська атака тимчасово послабить російські стратегічні удари, Москва швидко адаптується до нових умов.