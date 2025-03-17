Атака ворожих дронів та заява КНДР: головні новини ночі 17 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 березня 2025 року:
- ЗСУ не перебувають в оточенні в Курській області РФ - Умєров спростував інформацію про українських військових Читати далі –>
- Уночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Більшість жителів США хочуть, щоб Білий дім підтримував українців - сенатор Читати далі –>
- КНДР буде постійно оновлювати та зміцнювати свої ядерні збройні сили - заява Читати далі –>
- Україну атакували ударні дрони ворога Читати далі –>
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