Атака ворожих дронів та заява КНДР: головні новини ночі 17 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 березня 2025 року:

ЗСУ не перебувають в оточенні в Курській області РФ - Умєров спростував інформацію про українських військових Читати далі –>

Уночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>

Більшість жителів США хочуть, щоб Білий дім підтримував українців - сенатор Читати далі –>

КНДР буде постійно оновлювати та зміцнювати свої ядерні збройні сили - заява Читати далі –>

Україну атакували ударні дрони ворога Читати далі –>

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