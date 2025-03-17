Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Атака ворожих дронів та заява КНДР: головні новини ночі 17 березня 2025 року

Атака ворожих дронів та заява КНДР: головні новини ночі 17 березня 2025 року

Росіяни 17 березня атакували Україну безпілотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 березня 2025 року: 

  • ЗСУ не перебувають в оточенні в Курській області РФ - Умєров спростував інформацію про українських військових Читати далі –>
  • Уночі 17 березня над Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • Більшість жителів США хочуть, щоб Білий дім підтримував українців - сенатор Читати далі –>
  • КНДР буде постійно оновлювати та зміцнювати свої ядерні збройні сили - заява Читати далі –>
  • Україну атакували ударні дрони ворога Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація