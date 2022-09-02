"Атака зомбі": військовий експерт розповів про постійні наступи на Донеччині і спробі РФ захопити область до 15 вересня

Військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі «Єдиного марафону» оцінив ризики від того, що росіяни посилюють свої війська новими силами на Донеччині.

«Атака зомбі, як я вже казав, там відбуваються. Українські підрозділи відбивають там атаки і нарощування вогневої підтримки зростають, треба розуміти, що систематично і зброя надходить. Все, що є зараз у українців для того, щоб стримувати атаки. І можна сказати, якщо ми подивимося карти, офіційні повідомлення Генштабу… всі атаки вони відбивають. Успіхів по захопленню населених пунктів, істотного просування вперед у російських сил особливо там не спостерігалося», - зазначив Мусієнко.

Він наголосив, що на деяких напрямках, як на Слов’янську і Ізюмському активізувались бої. Але водночас експерт зазначає, що дата в 15 вересня, коли нібито російські війська мають вийти на адміністративні кордони Донеччини малоймовірні, навіть за умов передислокації третього армійського корпусу, який був сформований під Нижній Новгородом. «За різними оцінками, він складається від 11-15 тисяч особового складу. Вони зменшили критерії, якщо раніше буди переваги тим, хто мав досвід, то тут був відбір усіх бажаючих», - каже експерт.

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Вони будуть розосереджені від Ізюму по Донецький напрямок, впевнений експерт. Особливо звертає увагу Мусієнко, що російським військам заборонено виводити з України особовий склад на ротацію, або на доукомплектування. «Вони будуть робити це тут на окупованих територіях. Це пов’язано з тим, що є інформація про зменшення бойового духу, тож є підозри, що якщо виводити до Росії, вони звідти не повернуться», - каже Мусієнко.

За словами експерта, це показує, що у ворога є техніка, але не вистачає людського ресурсу для ведення наступальних дій на Сході, тож дійсно можуть поспішати. «Те що вони поспішають, не означає, що до 15 вересня, можна там захопити Донецьку область», - каже експерт.

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