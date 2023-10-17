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Атака ЗСУ на аеродром у Бердянську: окупанти знайшли напис "ATACMS" на уламках ракети (фото, відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Атака ЗСУ на аеродром у Бердянську: окупанти знайшли напис "ATACMS" на уламках ракети (фото, відео)

Ракети ATACMS / Фото: Facebook/Андрій Цаплієнко

Судячи з реакції російських військових, вони шоковані та деморалізовані через застосування Україною ракет ATACMS.

Російські окупанти знайшли напис "ATACMS" на уламках ракети, яка атакувала аеродром в Бердянську.

Про це написав у Telegram воєнкор, журналіст програми "ТСН. Тиждень" Андрій Цаплієнко.

"Україна вперше запустила ракети ATACMS по російських військах. Як повідомляє The Wall Street Journal,  ці американські далекобійні ракети нещодавно були таємно передані в Україну", - пише воєнкор.

Судячи з реакції російських військових, вони шоковані та деморалізовані через застосування Україною ракет ATACMS.

"Бердянськ. Уламки ворожих ракет", - написав російський Telegram-канал "Два майори" та оприлюднив фото.

Уламки ракети ATACMS / © із соцмереж
Уламки ракети ATACMS / Фото: із соцмереж
Уламки ракети ATACMS / ©
Уламки ракети ATACMS
Уламки ракети ATACMS / ©
Уламки ракети ATACMS

Відео моменту ураження аеродрому в Бердянську оприлюднив російський опозиціонер та публіцист Олександр Невзоров.

Уламки ракети ATACMS / © Олександр Невзоров/Facebook/nevzorovanevzorov
Уламки ракети ATACMS / Фото: Олександр Невзоров/Facebook/nevzorovanevzorov
Уламки ракети ATACMS / ©
Уламки ракети ATACMS

"Україна сьогодні, 17 жовтня, вперше застосувала ракети ATACMS по російським військам. Уражено Бердянський аеродром", - написав він.

Україна вперше застосувала ракети ATACMS по військам РФ 

Україна вперше застосувала ракети ATACMS по військам РФ 

Нагадаємо, в ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ атакували гелікоптери та обладнання аеродромів поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Тим часом окупанти ниють після атаки ЗСУ по Бердянську й Луганську. Вони називають ці удари одними з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

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Дата публікації
Перегляди
4021
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