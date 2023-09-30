Атаками дронів ворог намагається підібрати нову тактику майбутніх уражень – Сили оборони

Ворог, завдаючи щільні та змішані удари, аналізує роботу української ППО і вишукує нову тактику ракетних та дронових атак.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, капітан 1-го рангу Наталія Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"Недооцінювати ворога не можна. Ми бачимо, що він думає про те, чим у майбутньому буде атакувати. Також відстежуємо активність вантажних бортів знову таки за маршрутами Тегеран-Москва. Це може свідчити про те, що у РФ поновлюють партію дронів Shahed або додаткових запчастин для їхнього виробництва на російській території", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що, аналізуючи ворожі атаки у вересні, було відбито близько 300 дронів Shahed у зоні відповідальності Сил оборони півдня. Це говорить про масоване застосування противником такого виду озброєння, яке очевидно дешевше за використання ракет. Але, якщо складати попередні атаки на Одещину, то вони були щільно змішані, тобто дрони Shahed та ракети різних конфігурацій.

"Цілком ймовірно, що протягом таких атак також відбувається підбір тактики майбутніх уражень. Тому що очевидно, що ворог аналізує, як і ми, результативність нашої протидії. Тобто сили ППО на даному етапі демонструють 70-80% збиттів, тому противник буде вишукувати нову тактику", - резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч проти 30 вересня російські війська атакували безпілотниками південь України. Під час атаки окупанти запускали дрони непростими, заплутаними маршрутами.

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