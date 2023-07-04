Атаки авіабомбами і "Ланцетами": Гуменюк розповіла про дії ворога на півдні

Час від часу ворог активізується на Очаківському напрямку, щоб роззосереджувати зусилля ЗСУ.

Російські війська повертаються на свої позиції на півдні України, звідки відступила вода, а також застосовують авіабомби та ударні дрони "Ланцет".

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 липня.

За словами Гуменюк, окупанти на півдні України продовжують повертатися на свої позиції там, де відходить вода після підриву Каховської ГЕС. Там ворог намагається розгорнути вогневі точки і посилити обстріли правого берега Херсонщини.

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"Продовжують тиснути на мирне населення. Продовжують застосовувати тактичну авіацію зі скиданням КАБів. Вже розширили географію застосування КАБів: якщо раніше в основному це була Бериславщина, зараз вони активізуються в напрямку обласного центру, Херсона", – розповіла представниця Сил оборони півдня.

Вона також повідомила, що російські загарбники намагаються застосовувати ударні безпілотники "Ланцет".

"Але наша протиповітряна оборона максимально зосереджена, працює комплексно і намагається всі ці загрози знищувати, окрім КАБів. Це поки що не та зброя, проти якої ми можемо ефективно діяти. Водночас ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу", – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що ворог активізується час від часу і на Очаківському напрямку, щоб роззосереджувати зусилля українських військ. Російські окупанти намагаються обстрілювати протилежний берег та акваторію Дніпробузького лиману.

Що відбувається на південному фронті

У Генштабі ЗСУ повідомили вранці 4 липня, що російські загарбники на Запорізькому та Херсонському напрямках зосереджують основні зусилля на недопущенні просування Сил оборони України. Протягом доби ворога влаштував там артобстріли понад 30 населених пунктів.

Напередодні Гуменюк інформувала, що підрив Каховської ГЕС не допоміг росіянам уповільнити ЗСУ, тож захисники продовжують на півдні контрбатарейну боротьбу. Ворог також влаштовує килимові бомбардування мирного населення, щоб налаштувати його проти Сил оборони.

За даними британської розвідки на 1 липня, українські війська перетнули Дніпро біля Антонівського мосту і намагаються закріпитися на лівому березі.

Коментуючи ситуацію в районі Антонівського мосту, Гуменюк 2 липня інформувала, що "наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент на контрбатарейній боротьбі". Вона також закликала до інформаційної тиші.

Водночас на окупованій частині Херсонщини пз боку загарбників почастішали випадки мародерства і захоплення у полон цивільних за викуп. Це може свідчити про підготування ворога до "жесту доброї волі".

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