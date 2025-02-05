Атаки БпЛА: чому окупанти розміщують навчальні бази ближче до кордону з Україною

БпЛА розвивається дуже швидко і у нас, і у ворога.

Окупанти почали розміщувати навчальні бази ближче до кордону з Україною, щоб тренувати операторів дронів. Адже працювати по військових цілях значно важче, ніж по цивільних.

Про це сказав заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіасистем "Ахілес" Олесь Маляревич в ефірі "Ранок.LIVE".

Харків та інші прифронтові міста дедалі частіше стають мішенями для дронових атак. Противник використовує цивільні об’єкти для відпрацювання атак, бо військові цілі складніші.

"Що ви ще не знали про росіян, про їхню скаженість? Вони навіть таке почали робити", – констатував Маляревич.

Раніше український гелікоптер Мі-17 ефектно збив ударний БпЛА Shahed. Знімання ведеться з гелікоптера Airbus H125 ДПСУ, поставленого Францією.

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