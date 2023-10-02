Атаки дронами по Смоленську: порушено процес виробництва ракет Х-59

Х-59 – одні з тих, якими росіяни найчастіше атакують військові та цивільні об’єкти в Україні.
Внаслідок атаки дронами по Смоленському авіаційному заводу 1 жовтня було порушено процес із виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
Про це повідомили в ГУР Міноборони України.
В українській розвідці уточнили, що 1 жовтня ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виготовлялися ракети Х-59.
Наслідки атаки по Смоленському авіазаводу
"Внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", – вказано в заяві ГУР.
За підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль. Вони завдали суттєвих пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства Росії.
Що відомо про ракети Х-59
В розвідці звернули увагу, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими росіяни найчастіше атакують військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування цих ракет найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.
Нагадаємо, 1 жовтня в у Смоленську пролунали вибухи, а на відео від очевидців був зафіксований проліт безпілотника в напрямку авіазаводу. Росіяни традиційно переконували у знищенні всіх дронів.
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