Атаки дронами по Смоленську: порушено процес виробництва ракет Х-59

Х-59 – одні з тих, якими росіяни найчастіше атакують військові та цивільні об’єкти в Україні.

Внаслідок атаки дронами по Смоленському авіаційному заводу 1 жовтня було порушено процес із виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

В українській розвідці уточнили, що 1 жовтня ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виготовлялися ракети Х-59.

Наслідки атаки по Смоленському авіазаводу

"Внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій", – вказано в заяві ГУР.

За підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль. Вони завдали суттєвих пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства Росії.

Що відомо про ракети Х-59

В розвідці звернули увагу, що ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими росіяни найчастіше атакують військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування цих ракет найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Нагадаємо, 1 жовтня в у Смоленську пролунали вибухи, а на відео від очевидців був зафіксований проліт безпілотника в напрямку авіазаводу. Росіяни традиційно переконували у знищенні всіх дронів.

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