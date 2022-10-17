Атаки іранськими дронами: у МЗС закликали Тегеран не постачати РФ зброю та пригрозили відповідальністю

Іран повинен відповідати за агресію проти України.

МЗС України закликали Іран припинити постачати Росії зброю у війні проти України та пригрозили відповідальністю за співучасть в агресії.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У МЗС наголосили, що лише за тиждень Росія завдала сотню ударів іранськими безпілотниками по цивільних об'єктах та енергетичній інфраструктурі України. Терористичні акти РФ та вбивства українців роблять Іран співучасниками агресії проти України.

"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба уже звернувся до країн ЄС з проханням накласти санкції на Іран через постачання РФ безпілотників.

"Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України. Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН", - йдеться у заяві українського МЗС.

Як Росія використовує іранські дрони у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії понад 2 тисячі своїх дронів. Ними окупанти постійно обстрілюють південь України та Київ.

Видання Washington Post з посиланням на представників служб безпеки США та союзників повідомляє, що Іран готується надати Росії ще і балістичні ракети, якими окупанти можуть обстрілювати Україну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк звинуватив Іран у причетності до масових вбивств українців. Саме іранськими безпілотниками Росія атакує південь України та Київ.

Іран цинічно заперечує інформацію про те, що вони передали Росії дрони, якими окупанти вбивають українців.

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