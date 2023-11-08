Атаки КАБами і FPV-дронами: як ворог намагається зупинити ЗСУ на Мелітопольському напрямку

На Мелітопольському напрямку ЗСУ ведуть наступальні дії, зазнаючи великої небезпеки від керованих авіабомб (КАБів) і FPV-дронів ворога.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик в ефірі "Еспресо".

"Ситуація досить динамічна, суть її в тому, що відбуваються наступальні дії поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Вербове та в напрямку Новопрокопівки, Копані. Якихось штурмових дій з технікою, комбінованими способами, ЗСУ не використовують, оскільки це досить велика небезпека. Відбувається штурм посадки за посадкою, метр за метром", – каже військовий.

За його інформацією, росіяни активізували повноцінні контратаки. Зокрема, за допомогою "шторм Z", тобто зеків, яких активно кидають в якості "гарматного м'яса".

"На всій лінії напрямку їх підсипали, вони намагаються знайти слабкі місця в обороні Збройних Сил України. Не вистачає, звичайно, ні повітря, ні боротьби з авіацією ворожою, оскільки це дуже велика небезпека керовані авіабомби, бо їх у ворога є дуже багато", – пояснює Бурлик.

Також окупанти по всій лінії фронту на Мелітопольському напрямку використовують FPV-дрони, які передають відео в реальному часі.

"Такі тенденції є не хороші. Вони мають досить великі запаси FPV. Вони використовують різні тактики, це також велика небезпека, потрібно багато окоп них РЕБів та портативних аби убезпечити життя солдатів ЗСУ", – підсумував військовослужбовець.

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