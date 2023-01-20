Атаки на аеродроми нагнали жаху: стала відома причина появи систем ППО в центрі Москви — Bloomberg

Рішення розмістити системи протиповітряної оборони “Панцир” на дахах будівель в центрі Москви було ухвалено через страх перед безпілотниками ЗСУ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні конфіденційні джерела.

За словами офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, розгортання систем ППО відбулося після атак, які в Кремлі приписують українським безпілотникам, на військові авіабази в Саратові та Рязані, приблизно за 500 км від російської столиці. Нові системи повинні доповнити засоби протиракетного захисту навколо Москви.

Раніше в соцмережах з’явилися фото ППО “Панцир”, встановлених на дахах будівель в центрі Москви, а також в західному передмісті, біля офіційної резиденції президента Володимира Путіна.

У Державній Думі Російської Федерації назвали ці зображення фейками.

Як повідомлялося раніше, 5 грудня на двох військових аеродромах у Російській Федерації, з яких держава-агресор завдає ударів по території України стратегічними бомбардувальниками, пролунали вибухи. Внаслідок інциденту було пошкоджено два літаки, декілька російських військових отримали поранення, четверо з них – смертельні.

Нагадаємо, у Росії серйозно обговорюють захист Москви від українських безпілотних літальних апаратів. Раніше “експерти” припускали, що атака на столицю держави-агресора може відбутися у новорічну ніч, і пропонували використовувати аеростати для повітряної розвідки, як в часи Другої світової війни.

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