Атаки на Донбасі та обстріли прикордонних областей: в Генштабі ЗСУ описали ситуацію на фронтах

Атаки на Донбасі та обстріли прикордонних областей: в Генштабі ЗСУ описали ситуацію на фронтах

Російські війська не припиняють ведення наступу у східній операційній зоні. Окупанти продовжили завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у положенні та стані російських військ не зафіксовано.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Щодо Білорусі, то її визначені підрозділи збройних сил продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною у Брестській і Гомельській областях. У білоруських військах також тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності. Так, на одному з полігонів військові тренуються в наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.

З території Білорусі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури України.

Щоб завадити перекиданню українських підрозділів, на Сіверському напрямку командування російських військ продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу. З території РФ ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

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На Харківському напрямку підрозділи окупантів основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ до держкордону. Російські війська влаштували артилерійські обстріли українських захисників.

На Слов’янському напрямку окупанти перегруповуються та доукомплектовують війська, а також накопичуютьзапаси. Усе задля підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Російські війська намагались покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, проте успіху на зазнали.

На Донецькому напрямку російські війська намагаються наступати вздовж усієї лінії зіткнення, обстрілюють населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також окупанти вели повітряну розвідку із застосуванням безпілотника"Орлан-10".

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії російські війська намагаються наступати в напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти намагались прорвати оборону українських військ, проте успіху не зазнали та відійшли.

На Авдіївському напрямку російські війська проводили штурм з метою взяти під контроль ділянку дороги Новобахмутівка-Новоселівка Друга, проте успіху не зазнали.

На Курахівському напрямку російські війська за підтримки вогню артилерії та авіаціїнаступають на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Мар’їнки. Водночас у Маріуполі загарбники основні зусилля зосереджували на блокуванні українських підрозділів у районі заводу "Азовсталь".

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська не вели активних бойових дій. Проте, щоб скувати українські війська, окупанти обстрілювали їх із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.

На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Фіксувалися обстріли українських підрозділів з мінометів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

Російські корабельні угруповання в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

В окупованому Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.

Нагадаємо, як припустили у британському Міноборони, найближчими тижнями Росія може продовжити дуже покладатися на масовані артилерійські обстріли, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі.

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